Из Ливии в Италию двумя самолётами доставлены группы беженцев

В Рим двумя самолётами итальянских ВВС доставлены 162 беженца из Ливии. Об этом сообщило 23 декабря Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ). Среди прибывших в Италию выходцев из Эритреи, Эфиопии, Сомали и Йемена – женщины, дети и люди с ограниченными возможностями.

Управление ООН по беженцам отмечает, что эвакуированные прошли через трудности и испытания, включая негуманное обращение со стороны торговцев людьми.

Специальный посланник Управления ООН по делам беженцев в центральном Средиземноморском районе назвал нынешнюю спасательно-эвакуационную операцию "настоящим прорывом". Винсент Кошетель заявил, что операция стала возможной благодаря решительным действиям итальянских властей и поддержке со стороны ливийского правительства.

Большинство мигрантов, отправляющихся в поисках убежища из Ливии в Европу, переправляются в Италию на ветхих лодках. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году в Средиземном море погибли более трёх тысяч человек, а число прибывших в Италию морем мигрантов достигло 118 тысяч.