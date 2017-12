В городах России пройдут собрания по выдвижению Навального

В воскресенье в двадцати городах России намечены собрания избирателей, приуроченные к выдвижению Алексея Навального кандидатом на президентские выборы. В некоторых случаях местные избирательные комиссии подтвердили, что пришлют на мероприятия своих представителей.

В Санкт-Петербурге активисты движения "Открытая Россия" в субботу утром провели акцию в поддержку Алексея Навального. Они вывесили на Большеохтинском мосту баннер с требованием зарегистрировать оппозиционного политика в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года.

В минувший понедельник в Центральной избирательной комиссии России заявили, что документы Алексея Навального для участия в выборах будут рассмотрены наравне с заявками остальных кандидатов. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова утверждала, что регистрация Навального в качестве кандидата в президенты невозможна из-за его судимости по "делу Кировлеса".

Алексей Навальный в 2013 году был осужден на 5 лет условно по делу "Кировлеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но затем суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

