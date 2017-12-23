Cуд в США отклонил иск о трансгендерах в армии

Федеральный аппеляционный суд в Вашингтоне отклонил иск администрации США, попытавшейся оспорить предыдущие судебные решения по вопросу возможностей службы в вооруженных силах для трансгендеров. По мнению судьи Хесуса Бернала, инициатива президента США нанесет "непоправимый ущерб" военнослужащим, находящимся ныне в рядах вооруженных сил. "Ни один суд не в силах исправить ущерб, который нанесло правительство (США), заявившее, что некоторые граждане недостойны носить военную форму только из-за своей половой принадлежности", - сказал он.

В августе 2017 года президент Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому военное ведомство США в срок до марта 2018 должно было ввести официальный запрет на прием на службу трансгендеров. Распоряжение президента разрешало Пентагону увольнять трансгендеров из рядов вооруженных сил и запрещало использовать государственные средства для финансирования операций по смене пола для военнослужащих.

В последние месяцы федеральные суды в трех штатах США – Мэриленде, Калифорнии, Вашингтоне, а также в округе Колумбия заблокировали решение президента, признав его незаконным и нарушающим базовые права граждан.