Муж Меркель, Иоахим Зауэр, рассказал, что не планировал бежать из ГДР

Муж Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Иоахим Зауэр, бывший химик, заявил, что никогда не планировал бежать из коммунистической Восточной Германии или совершать поездку за границу и не возвращаться.

"Мне было разрешено выежать только с сентября 1988 года, за год до открытия границы", - сказал Зауэр в редком интервью, которое опубликовано в рождественском выпуске газеты Berliner Zeitung. "В то время моим детям было 12 и 14 лет", - сказал Зауэр. "Нелегальный выезд был связан с риском для жизни и я бы не стал это делать - я не такой парень".

Зауэр сообщил, что открыто он не выступил против правящей Социалистической единой партии Германии, но намекнул на это в статье в стенгазете о партийной конференции, где поставил под сомнение претензии руководства партии на непогрешимость. Иными словами, я поставил под сомнение официальную идеологию, сказал Зауэр.

Через два часа газета исчезла со стены. По словам Зауэра, иногда он бывает склонен к спонтанности и рассказывает другим, что думает о некоторых вещах. Зауэр, у которого двое детей от первого брака, до октября 2017 работал в берлинском университете имени Гумбольдта года и сохранил статус почетного профессора.