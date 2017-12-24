В Томске группа "Сну-Сну" устроила акцию с "бегающими Саакашвили"

В центре Томска группа людей в масках Михаила Саакашвили в воскресенье устроила акцию в ответ на высказывание Владимира Путина. На недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос Ксении Собчак о том, что Алексею Навальному и представителям оппозиции не дают проводить предвыборную кампанию, российский президент вдруг вспомнил об Украине и Михаиле Саакашвили. "Уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, – это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?" – заявил тогда Путин.

Организовал сегодняшнее мероприятие в Томске член арт-группы "Сну-Сну" Александр Колпаков.

– Этой акцией мы хотим продемонстрировать абсурд удивительных мыслительных конструкций, которые возникают в голове нашего национального лидера, – рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалий" Александр Колпаков. – Его заявления про то, что "нам не надо, чтобы у нас на улицах бегали Саакашвили", – это отличный пример архаичного сознания, склонность лидера проецировать свои собственные страхи в публичную плоскость. Все бы ничего, но нам приходится с этим всем жить. Или отстраненно иронизировать над тем, что происходит у некоторых персонажей в голове.

Сам перформанс состоял в том, что шестеро молодых людей в масках с портретом Михаила Саакашвили несколько раз бегом пересекли сквер в переулке Плеханова. После этого разошлись – уже без масок.