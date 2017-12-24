Украина вводит контроль биометрических данных на границе

Применение биометрического контроля на некоторых участках пересечения границы между Украиной и Россией начнётся 27 декабря, сообщил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Он уточнил, что речь идёт о мобильных комплексах биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами.

Президент Украины Пётр Порошенко 1 сентября заявил, что 1 января 2018 года в Украине должна заработать система контроля биометрических данных на пунктах пересечения границы. Граждане некоторых стран, которые, как считают в Киеве, представляют риски для Украины, смогут пересекать границу по биометрическим паспортам. Если таковых нет, то в имеющиеся паспорта на границе будут вноситься биометрические данные.