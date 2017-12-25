Папа римский обратился с рождественским посланием

В своем Рождественском обращении к "Городу и миру" папа римский Франциск сообщил, что молится за мир на Украине, чтобы "Бог принес мир этой дорогой земле", – сказал он.

"Мы видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия на Украине и его серьезных гуманитарных последствий. Мы молимся, чтобы Бог вскоре предоставил мир этой дорогой нам стране", – заявил понтифик.

Франциск призвал к прекращению израильско-палестинского конфликта и заявил о необходимости использовать решение о двух государствах на Ближнем Востоке. "Давайте молиться о том, чтобы воля к возобновлению диалога преобладала между сторонами и чтобы окончательное решение было достигнуто на основе мирного сосуществования двух государств на взаимно согласованных и международно признанных границ", – заявил Франциск в своем Рождественском обращении с балкона на площади Святого Петра.

Во второй раз папа римский публично изложил свою позицию об Иерусалиме после решения Трампа 6 декабря признать Иерусалим столицей Израиля. Франциск призвал к соблюдению "статус-кво" Иерусалима, чтобы новые напряженные отношения на Ближнем Востоке еще больше не разжигали мировые конфликты.

Папа римский Франциск обратился с традиционным рождественским посланием "К городу и миру" (Urbi et Orbi) с призывом к более чем миллиарду католиков не игнорировать тяжелое положение мигрантов, "вытесненных со своей земли" из-за лидеров, желающих проливать "невинную кровь".

"Так много шагов сокрыты в шагах Иосифа и Марии", – заявил понтифик, который сам является внуком итальянских мигрантов, отправившихся в поисках счастья в Аргентину. Выступая в канун Рождества в соборе Святого Петра, папа римский Франциск заявил, что сегодня "мы видим следы миллионов людей, которые не хотят уходить со своей земли, но, гонимые, оставляют на ней своих близких". Многие были вынуждены бежать от тех лидеров, "которые, чтобы навязать свою власть и увеличить свое богатство, не видят никаких проблем в пролитии невинной крови", – заявил 81-летний Франциск.

Папа римский высказался после прокатившейся по Западному берегу новой волны напряженности после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Объявление Трампа 6 декабря привело к демонстрациям протеста и столкновениям, в том числе в Вифлееме на оккупированном Израилем Западном берегу, где христиане отмечали рождение Иисуса в ходе полуночного богослужения.