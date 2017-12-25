Александр Генис: В нашем городе любят говорить: если вам наскучило Рождество в Нью-Йорке, то вам и жить надоело.

Что-то в этом есть. Каждый год я не устаю наслаждаться мерным нарастанием рождественского энтузиазма на нью-йоркских улицах и площадях. Это ведь и в самом деле чудесное зрелище: прямо на глазах праздник прорастает сквозь будни.

В эти дни город кажется старше, чем он есть. Ритуалы Рождества никогда не меняются, и в праздники даже либеральные нью-йоркцы становятся заядлыми консерваторами. Все чтут неписаные законы рождественского расписания. Поэтому, скажем, в декабре никого не увольняют.

Нью-Йорк – с его сказочными витринами, праздничными базарами, и конечно главной елкой страны в Рокфеллер-центр - умело подыгрывает и горожанам, и туристам, которые съезжаются к нам со всего мира, рассчитывая встретить Рождество там, где его умеют отмечать с патриархальным уютом и имперским размахом.

Чтобы поговорить с гостями праздничного Нью-Йорка, корреспондент "Американского часа" Рая Вайль отправилась на самой большой и самый красивый вокзал Америки – "Гранд-Централ".

Рая Вайль: По дороге на «Гранд Централ», куда приезжают туристы со всей Америки, знаменитый магазин «Лорд энд Тейлор». Здесь, как обычно в это время года, толпа, много туристов. Лорд энд Тэйлор славится своими рождественскими витринами, представляющими собой живые сценки народной жизни. Мужчина, на вид лет 60-ти, уже все посмотрев, улыбается, бормочет про себя: «Красиво, очень красиво»...

Джон Смит: Мы с женой первый раз в Нью Йорке в рождественские дни. Манхэттен впечатляет, - говорит он. – Мы сами из Оклахомы. Там тоже к Рождеству готовятся, но такого размаха, конечно, нет. Такое только в Нью-Йорке можно увидеть. Елка на Рокфеллер-центре самая большая в мире, наверно, верхушка в небо уходит. А украшена как? Вообще, оформление потрясающее. Даже лучше, чем мы ожидали. Правду люди говорят, что хоть раз в жизни надо увидеть рождественский Нью Йорк. Праздник в воздухе витает, на каждой улице иллюминации. И настроение у всех соответствующее, приподнятое, приветливое...

Рая Вайль: Собеседника моего зовут Джон Смит. Поездка в Нью-Йорк на Рождество – это его подарок жене на день рождения. Мэри в восторге...

Мэри Смит: Сегодня мы идем на шоу в Радио-Сити Мюзик Холл. Говорят, это лучшее рождественское представление в Нью-Йорке. А пока самое сильное впечатление на меня произвела свадьба на Рокфеллер Центре, которую мы вчера видели. Потрясающее зрелище. Я даже всплакнула, так все было трогательно и красиво...

Рая Вайль: Джоана Хилл с мужем живут в двух часах езды от Нью-Йорка. Чувствуется, что они богаты и всем довольны. При доме и конюшня собственная есть, и теннисные корты, и даже свой кинотеатр. Но раз в году, в рождественские дни они приезжают сюда, чтобы побродить по праздничному городу...

​Джоана Хилл: Рождество в Нью Йорке – это рай, - говорит словоохотливая Джоана. – Это ни с чем не сравнить. От декораций на Рокфеллер Центре, до уличных представлений, до потрясающе оформленных витрин, до всевозможных спектаклей, концертов на рождественские темы... Чтобы все это посмотреть и жизни не хватит. А мы с мужем только три дня здесь проводим, правда, каждый год, потому что нигде так не готовятся к Рождеству, как в Нью-Йорке. Чего стоит одно только лазерное шоу на Гранд Централ, которое мы только что посмотрели...

Рая Вайль: Джоана напомнила мне о цели моего путешествия – Гранд Централ. Рядом с информационной будкой стоят двое мужчин с чемоданами. Командировочные. Как оказалось, из Вирджинии. Понравился ли им праздничный Нью-Йорк?

- Мне кажется, что Рождество здесь давно превратилось в коммерческий праздник, - говорит тот, что постарше. – Впрочем, как и везде, - добавляет второй. - Красиво, конечно, но дорого все очень. Нужно много денег, чтобы в Нью Йорк на праздники приезжать. Сплошное разорение, за день сотню можно потратить незаметно...

Рая Вайль: Две пожилые дамы, одной 86, другой 92, приехали посмотреть рождественский НЙ из Флориды.

- Мы только вчера приехали, - говорит одна, - в первый и, может, в последний раз. Нельзя умереть, не повидав такой красоты. Сегодня целый день гуляли по Центральному парку. Там тоже кругом все украшено. Каждый мост, каждая скамеечка, каждое дерево. Еще по Пятой авеню гуляли, витрины магазинов рассматривали, там есть очень интересные. Что говорить, красив Нью Йорк, во все времена красив, а в Рождество особенно. И чисто здесь на удивление, и декорации фантастические...

Рая Вайль: Алекса Фицпатрик только что приехала в Нью Йорк из Техасса. Она приезжает сюда каждый год, к друзьям, с которыми вместе училась в Нью-йорском университете...

Алекса Фицпатрик: Нет ничего лучше, чем справлять Рождество в Нью Йорке, - говорит 25-летняя Алекса. – Рождество в Нью Йорке ни на что не похоже. Как будто ты попадаешь в сказку, и на каждом шагу с тобой какое-нибудь волшебство случается... Даже толпа здесь какая-то по особенному праздничная...

Рая Вайль: Действительно, чудес в эти дни в Нью Йорке множество. Каждые полчаса в главном зале Гранд Централ лазерное шоу на потолке. Глаз не оторвать, как красиво. Разноцветные фигуры сходятся и расходятся в танце, исчезают, на их месте появляются огромные шары, и снова фигуры... На эту диковину пришли посмотреть и туристы из Англии.

Джуди Фейдман: Мы слегка разочарованы, - говорит Джуди Фейдман, - Декорации не такие уж и потрясающие, как нам говорили. Кроме того, трудно найти нормальную еду. В основном, жареная картошка и стейки. А этого у нас и в Лондоне хватает. Но вот такое лазерное шоу, действительно, производит впечатление...

Рая Вайль: В соседнем зале, где расположилась новогодняя ярмарка, 32-летний Шон Гриссан наигрывает рождественские мелодии на своем контрабасе...

Шон Гриссан: Рождество – это лучшее время года, - улыбается он. – Ничего нет красивее, чем Нью Йорк в праздничный сезон. Я справлял Рождество и в Японии, и в Европе. Тоже красиво, но не так, как в Нью-Йорке. Здесь еще и атмосфера особая, и люди... А, может, я просто люблю этот город, привязан к нему... Я даже сочинил свой, нью-йоркский вариант, знаменитой «Джингл Белл»... Вот, послушайте...

(Музыка – Шон играет кейджунский вариант Джингл Белл...)