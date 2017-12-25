Сирийская армия окружила противников режима Асада

Сирийские правительственные войска установили свой контроль над несколькими территориями к югу от Дамаска вблизи с Голанскими высотами, оккупированными Израилем. Как сообщает Associated Press, вооруженные отряды оппозиции испытывают на себе растущее давление со стороны войск президента Сирии Башара Асада.

Подконтрольные правительству армейские СМИ сообщают о захвате в понедельник районов, оккупированных ранее отрядами так называемого Комитета освобождения Леванта, связанного с "Аль-Каидой". Войска Асада находятся примерно в полукилометре от священного для общины друзов места, связанного с именем Шейха Абдуллы.

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщил, что противники режима Асада блокированы войсками в селении Бейт Джин и ближайших деревнях – в результате десятидневной наступательной операции. Ведутся переговоры с осажденными об их эвакуации в северо-западную провинцию Идлиб, контролируемую повстанцами.

В Тель-Авиве выражают озабоченность в связи с продвижением сирийских войск в сторону израильской границы.