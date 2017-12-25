Полиция пришла к родителям Ильи Яшина уточнить его "местонахождение"

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил, что вечером 25 декабря к его родителям домой пришли полицейские. По его словам, полицейские не объяснили, в связи с чем разыскивают его, а лишь сказали, что им поручено поручено установить его местонахождение.

Оппозиционер Илья Яшин с осени 2017 года возглавляет совет депутатов Красносельского района. 24 декабря депутаты провели в Москве акцию "День свободных выборов", посвященную выборам и избирательным правам граждан. Акция была запланирована как районный праздник, однако мэрия, а вслед за ней прокуратура и Мосгорсуд объявили ее незаконной. Полиция обещала пресечь ее проведение. Мероприятие пришлось проводить в форме "собрания граждан". Перед акцией 24 декабря полицейские встретили Илью Яшина у его дома и обратили его внимание на то, что акция не согласована. Задерживать Яшина полицейские не стали.