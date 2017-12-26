ФБР: основные пункты ”досье” на Трампа не подтверждены

Заместитель директора Федерального бюро расследований США Эндрю Маккейб признал, что на настоящий момент его ведомство не может подтвердить ключевую информацию о президенте Дональде Трампе, которую получил от платных осведомителей в Москве бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Times.

Свое признание Маккейб сделал в ходе многочасовых закрытых слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса.

Телеканал Fox News и газета The Washington Examiner сообщают, что на слушаниях Маккейба спросили, какую информацию, добытую Стилом и имеющую отношение к предполагаемому сговору штаба Трампа с Россией, ФБР сегодня в состоянии подтвердить. На что Маккейб ответил: только факт поездки с лекцией в Москву в июле 2016 года добровольного помощника Трампа Картера Пейджа. Пейдж не скрывал, что едет в Россию, и о его визите знало множество людей.

ФБР ознакомилось с досье в разгар президентской кампании в США. Сбор информации, как выяснилось, был поручен Стилу Национальным комитетом Демократической партии. В документе имеются сведения о неподобающем поведении Трампа во время визита в Россию в 2013 году. Несмотря на то, что сведения не были подтверждены, контрразведывательное управление ФБР взяло дело в разработку и, согласно некоторым сообщениям, даже опиралось на данные досье, прося суд санкционировать прослушку людей из окружения Трампа.

По информации The Washington Post, Маккейб, возможно покинет свой пост в начале будущего года. Республиканцы в Комитете по разведке придерживаются мнения, что он должен был отстраниться от расследования как скандала вокруг электронной почты Хиллари Клинтон, так и ”антитрамповского досье”, поскольку его жена, избиравшаяся в легислатуру штата Вирджиния, получила пожертвования на сотни тысяч долларов от организации, которую контролировал соратник Клинтон, тогдашний губернатор Вирджинии Терри МакОлифф.