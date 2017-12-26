Гендиректор "Воентелекома" задержан по подозрению в хищении

В Москве задержан генеральный директор АО "Воентелеком" Александр Давыдов. Его подозревают в хищении полумиллиарда рублей при выполнении госконтрактов, заключенных с министерством обороны России. Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ".

В служебном кабинете и в автомобиле Давыдова провели обыски. Дело, в рамках которого проводятся следственные действия , было возбуждено еще в 2013 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководство "Воентелекома" при заключении контрактов на поставку оборудования Минобороны завышало стоимость продукции и получало двойную плату за оказание услуг. Интеллектуальным собственником разработок была фирма, которую возглавляет сестра Давыдова. В начале декабря в рамках этого дела были арестованы несколько топ-менеджеров "Воентелекома".

Давыдов возглавлял компанию с февраля 2013 года. Его предшественник Николай Тамодин осужден на шесть лет колонии за хищение средств при реализации оборонных госконтрактов. Причиненный им ущерб оценивается в 700 миллионов рублей.