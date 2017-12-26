Водитель автобуса, въехавшего в переход, госпитализирован

Водитель автобуса, который накануне наехал на пешеходов на лестнице подземного перехода на западе Москвы, госпитализирован. Об этом сообщила Интерфаксу представитель Следственного комитета Юлия Иванова.

Как рассказал источник ТАСС, 58-летний Виктор Тихонов находится в тяжелом состоянии в нейрохирургическом отделении московской больницы имени Боткина. По словам источника, у него произошло кровоизлияние в мозг после удара во время аварии. В справочной больницы эту информацию подтвердили.

Официально рассматриваются две возможных версии случившегося: техническая неисправность и ошибка водителя.

Ранее на допросе водитель рассказал, что автобус поехал сам, а тормоза не сработали. В пресс-службе "Группы ГАЗ", куда входит выпустивший автобус Ликинский автобусный завод, считают, что "с большой долей вероятности" водитель вообще не пытался тормозить. У автобуса этой модели двухконтурная тормозная система, кроме того, возможно торможение двигателем, заявили эксперты ГАЗа. Предварительное исследование также показало, что автобус начал двигаться, когда его колеса были резко вывернуты вправо и он значительно отклонился от маршрута. При этом в ГАЗе отметили, что автобус был 2016 года выпуска.

В понедельник днем в Москве пассажирский автобус наехал на пешеходов, находившихся на лестнице подземного перехода вблизи станции метро "Славянский бульвар". По официальным данным, погибли четыре человека, еще 11 пострадали, девять из них госпитализированы.