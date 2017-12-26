Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор ученому

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Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор в отношении иранско-шведского исследователя Ахмадрезы Джалали, который был осужден за шпионаж. Джалали - исследователь из Каролинского института в Стокгольме. Его арестовали в апреле 2016 года во время визита на конференцию в Тегеране за шпионаж и "вражду с Богом" – преступление, которое в Иране может привести к смертной казни. Позднее он был осужден.
Amnesty International и жене Джалали в начале этого месяца стало известно, что Верховный суд рассмотрел его дело и поддержал смертный приговор. 25 декабря прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади подтвердил, что Верховный суд оставил в силе смертный приговор Джалали. В приговоре, в частности, упоминается, что Джалали работал с израильским правительством.
Долатабади объявил, что Джалали признался в неоднократных встречах с агентами Моссад, чтобы предоставлять им информацию о планах Ирана в отношении обороны, а также в помощи для заражения компьютерных систем министерства обороны Ирана. В эфире на государственном телевидении 17 декабря Джалали признался в предоставлении информации иностранной разведывательной службе об иранских ученых-ядерщиках, которые впоследствии были убиты.
Позднее Джалали сказал, что он перенес психологическое давление. Ранее он отрицал обвинения. Международные правозащитные группы осудили арест Джалали, заявив, что Иран задерживает лиц с двойным гражданством без надлежащего судебного разбирательства. Швеция осудила смертный приговор и заявила, что поднимает этот вопрос на переговорах с иранскими посланниками.
Семьдесят пять лауреатов Нобелевской премии обратились к иранским властям за последний месяц, чтобы освободить Джалали "для продолжения научной работы на благо человечества". Джалали, 46 лет, он имеет гражданство Ирана, но является постоянным жителем Швеции.
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