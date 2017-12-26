Власти Калмыкии требуют извинений от ТНТ за буддистскую статуэтку

Постоянное представительство Республики Калмыкия при президенте России потребовало от телеканала ТНТ извинений за эпизод сериала "Улицы", где используется буддийская статуэтка. Об этом сообщает РИА "Калмыкия".

В письме постпредства говорится, что в одном из эпизодов "молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню". Данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство, считают в постоянном представительстве Калмыкии и требуют принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае власти республики угрожают обратиться в суд и правоохранительные органы.

Ранее в декабре ТНТ показал ролик с извинениями перед ингушскими зрителями "за шутку, задевшую их чувства" про сотрудницу эскорт-агентства из Ингушетии в юмористическом шоу Comedy Woman.