Власти Калмыкии требуют извинений от ТНТ за буддистскую статуэтку

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Постоянное представительство Республики Калмыкия при президенте России потребовало от телеканала ТНТ извинений за эпизод сериала "Улицы", где используется буддийская статуэтка. Об этом сообщает РИА "Калмыкия".
В письме постпредства говорится, что в одном из эпизодов "молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя грани допустимого, оскверняя святыню". Данная сцена оскверняет чувства верующих, тем самым нарушает действующее российское законодательство, считают в постоянном представительстве Калмыкии и требуют принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае власти республики угрожают обратиться в суд и правоохранительные органы.
Ранее в декабре ТНТ показал ролик с извинениями перед ингушскими зрителями "за шутку, задевшую их чувства" про сотрудницу эскорт-агентства из Ингушетии в юмористическом шоу Comedy Woman.
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