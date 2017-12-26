В Томске чиновницу подозревают в краже денег ребенка-инвалида

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении исполняющей обязанности начальника отдела опеки и попечительства администрации Бакчарского района. Чиновница убедила опекуна ребенка-инвалида снять со сберегательного счета ребенка 50 тысяч рублей и передать ей. Об этом сообщает интернет-издание "Сибирь.Реалии".

Деньги, которые якобы предназначались для открытия специального вклада, подозреваемая использовала по своему усмотрению. По материалам районной прокуратуры следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество с использованием служебного положения". Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой – лишение свободы на шесть лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.