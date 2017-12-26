Умер композитор Владимир Шаинский, ему было 92 года

Умер советский и российский композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Об этом сообщает телеканал "Культура" со ссылкой на родных композитора.



Шаинский был автором музыки для таких песен, как "Антошка", "Песенка мамонтёнка", "Родительский дом", "Мы начинаем КВН", "Идёт солдат по городу". Его мелодии звучали в советских кинофильмах и мультипликационных фильмах. Среди них – "Чебурашка", "38 попугаев", "Анискин и Фантомас". За свои заслуги композитор был удостоен множества премий и наград.

С 2013 года Шаинский проживал в США. Он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.