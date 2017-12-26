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Россия начала формировать постоянную военную группировку в Сирии

Башар Асад, Владимир Путин, Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим, Сирия, 11 декабря 2017

Россия начала формировать постоянную группировку на военных базах Хмеймим и Тартус в Сирии. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, на прошлой неделе завершён вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику.

Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации ратифицировал соглашение между Москвой и Дамаском о расширении базы материально-технического обеспечения Военно-морского флота в районе порта Тартус. По этому соглашению Россия получает право содержать на базе одновременно до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками. 21 декабря соглашение о базе в Тартусе было ратифицировано Госдумой.

База в Тартусе, как предусмотрено соглашением, будет передана в пользование России на 49 лет. О планах сохранения российского присутствия в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме Владимир Путин сообщил 11 декабря во время визита в Сирию.

Официальных данных о численности российского контингента в Сирии пока нет. На территории Сирии продолжают оставаться американские войска для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". В начале декабря Пентагон объявил, что численность военнослужащих США на территории Сирии составляет две тысячи. Ранее Вашингтон сообщал о пятистах военнослужащих.

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