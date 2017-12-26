Президент Путин повысил оклады судьям всех уровней

Президент Владимир Путин повысил оклад судьям всех уровней на 4% с 1 января 2018 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Повышаются оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации.

Ранее президент издал указ об увеличении с 1 января 2018 года зарплаты чиновникам – впервые за четыре года. На 4% вырастут месячные оклады дипломатических работников и должностные оклады остальных сотрудников МИДа, а также месячные оклады федеральных госслужащих, информирует РБК.