Новосибирские водители провели пикет против системы "Платон"

В центре Новосибирска дальнобойщики провели пикет против системы сбора денег за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Система известна под названием "Платон". Во вторник после полудня в пикете участвовали семь человек, сообщил новосибирский портал "НГС".

Участники пикета держали плакаты: "Платон" – могильщик для малого бизнеса!", "Хватит плодить "платоны" – пора строить заводы", "Платон" – рэкет под "крышей" правительства".

Издание приводит информацию организаторов пикета: в 2015 году, когда появилась система "Платон" с грузовиков тяжелее 12 тонн взимали 1,53 рубля за километр. С 15 апреля 2017 года размер платы за проезд по трассам увеличился до 1,90 рубля за километр.

Ранее сообщалось, что 15 декабря новосибирские дальнобойщики и перевозчики присоединились к всероссийской акции протеста против системы "Платон". Они требовали ее полной отмены и заявили, что с 15 по 25 декабря не намерены совершать перевозки и доставлять грузы.