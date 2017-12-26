В Москве задержан глава юридического отдела "Роснефти"

ФСБ задержала главу юридического отдела "Роснефти" Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого. Об этом сообщает РИА Новости. Алексей Крамаренко — бывший руководитель управления Следственного комитета Москвы по Центральному административному округу.

В марте этого года сообщалось, что Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета от Захария Калашова (Шакро Молодого), устроился на работу в правовой отдел компании "Роснефть". По делу о взятке он проходил как свидетель.