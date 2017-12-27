Городская ёлка Якутска оказалась дороже, чем в Нью-Йорке

Аукцион на сумму свыше 4 миллионов рублей на поставку комплектующих для главной новогодней ёлки в столице Якутии выиграла компания "Омега". В итоге искусственное дерево обошлось администрации Якутска дороже, чем установка ёлки в центре Нью-Йорка.

Сначала управление муниципальных закупок Якутска приготовилось потратить на 23-метровое дерево около 5,5 миллионов рублей. В ходе аукциона цена снизилась до суммы в 4,5 миллиона рублей или 64 тысячи евро. Для сравнения, в Нью-Йорке установка ели стоила около 62 тысяч евро, пишет vostok.today.

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Вторая по дороговизне ёлка Якутии установлена в городе Нюрбе, ее стоимость составила чуть больше миллиона рублей. Самая дешевая ёлка в республике обошлась в 40 тысяч рублей.

Рекорд Якутска чуть не побила мэрия Воронежа, которая объявила конкурс на сумму свыше 7 миллионов рублей за установку самого высокого в стране 26-метрового дерева. В итоге подрядчик, выигравший аукцион, отказался от контракта и город в прошлом году чуть не остался без главного атрибута новогоднего праздника. В конце концов, главную елку Воронежа установили на средства неизвестного спонсора, имя благотворителя и стоимость подарка власти города так и не раскрыли.