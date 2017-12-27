Россия введёт ограничения для США по договору об открытом небе

Россия с 1 января 2018 года сократит число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать по договору об открытом небе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства уточнил, что такой шаг "является зеркальным ответом" на заявленные США меры в отношении России. По его словам, речь идет о намерении Вашингтона запретить российским военным наблюдателям пролетать над территорией Аляски и Гавайских островов, а также ограничить дальность полетов российских самолетов.

В сентябре об этих планах американских властей писала газета

The Wall Street Journal.Источники издания отмечали, что этот шаг станет ответом на запрет на пролеты американских наблюдателейнад территорией Калининградской области, и что, таким образом, США хотят "вернуть Россию к соблюдению договора".

Россия и Соединенные Штаты являются странами, подписавшими Договор "Открытое небо", который позволяет совершать наблюдательные полеты над территорией всех 34 стран-членов договора. Договор направлен на поддержку прозрачности в военной деятельности и на содействие проверки соглашений по контролю над вооружениями.

Госдепартамент США ранее уже заявлял, что Россия не выполняет все свои обязательства по договору.