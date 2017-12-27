Из СИЗО в "ЛНР" вывезли пленных для обмена с Киевом

Украинских пленных, содержащихся на территории так называемой Луганской народной республики, вывезли из следственного изолятора для процедуры обмена. Об этом сообщила руководитель группы по обмену пленными "ЛНР" Ольга Кобцева. Обмен будет происходить на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в районе города Горловка.

После обмена украинцев на вертолетах отправят в Харьков. Там они встретятся с президентом Петром Порошенко, а затем направятся домой. Ожидалось, что пленные из Киева придубут в аэропорт "Борисполь" около 19:00 по киевскому времени.

Киев готов передать "ДНР" и "ЛНР" 306 человек в обмен на 74 пленных. Среди них - военные, журналисты, волонтёры. Неясной остаётся судьба около 30 заключенных, которые, по данным украинской стороны, не хотят возвращаться в Донецк и Луганск.

Киев утверждает, что самопровозглашенные республики удерживают не менее 144 граждан Украины. За три года вооруженного конфликта в Донбасса были освобождены из плена или найдены свыше трех тысяч украинских граждан. Еще около четырехсот пропали без вести.