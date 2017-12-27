В результате стрельбы на фабрике в Москве погиб человек

В результате стрельбы на территории фабрики "Меньшевик" в Москве погиб один человек, еще несколько получили ранения.

СМИ сообщали о возможном захвате заложников на территории предприятия. В полиции эту информацию опровергают, передает РИА Новости.

По сообщениям Интерфакса, стрельба произошла из-за конфликта между собственниками фабрики. Один из них открыл огонь из ружья.

Радиостанция Business.FM сообщает, что дозвонилась до бывшего директора фабрики Ильи Аверьянова. Он подтвердил, что застрелил человека, и утверждает, что тот участвовал в отъеме предприятия. Аверьянов заявил, что "его разорили".

О задержаниях пока не сообщается. Район происшествия оцеплен полицией. В Следственном комитете заявляют, что вооруженный мужчина передвигается по зданию и оказывает "активное сопротивление".