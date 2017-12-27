Из Красной книги России исключили животных, популярных у браконьеров

Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, содержащей списки редких и исчезающих видов животных, завершив, таким образом, Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

Гринпис России считает утверждение списка Красной книги в такой редакции незаконным и в ближайшее время обратится в Министерство юстиции, чтобы вернуть в него редких животных.

По сообщению СМИ, из новой редакции Красной книги России исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности, снежный баран и гималайский медведь. По мнению ряда ученых Российской академии наук, это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому "выгодно" оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как охотиться на него приезжают иностранцы, которые платят за это валюту. Кроме того, лапы гималайского медведя популярны в восточной медицине, отмечают ученые. Гималайский медведь был включен в Красную книгу СССР. Сейчас его численность на Дальнем Востоке не превышает 6 тысяч особей.

Академики обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое министерством природы.

Красная книга России не обновлялась с 1998 года. Новые списки для неё начали собирать с осени 2016 года. Из состава комиссии, которая утверждала списки видов животных, требующих внесения в Красную книгу были исключены ученые-зоологи.