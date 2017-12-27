Библиотека Конгресса США перестанет архивировать каждый пост в твиттере

Библиотека Конгресса США перестанет собирать все записи из твиттера. С 31 декабря она будет архивировать только отдельные публикации, которые имеют историческую значимость. Их позднее рассортируют по соответствующим темам, сообщается в документе на сайте Библиотеки.

Все публичные записи из твиттера архивировали на протяжении 12 лет – с момента появления микроблога. Сбор твитов начали для будущих поколений. Предполагается, что потомки наглядно увидят, как появились социальные сети, и как они изменили общение между людьми.

За последние годы число постов в твиттере резко выросло, а длина самого твита увеличилась вдвое. Архив публикаций в твиттере никак не упорядочен – на это у Библиотеки Конгресса не хватает ресурсов. По этой причине правила архивации изменили.

Всего в твиттере публикуют около 500 миллионов постов в день – это почти восемь тысяч твитов в секунду и не менее 200 миллиардов публикаций в год.