Sky News: в США тестируют 8 вариантов стены на границе с Мексикой

Американские пограничники тестируют восемь вариантов стены на границе с Мексикой. По замыслу президента США Дональда Трампа, заграждение должно отделить страну от Мексики и ограничить нелегальную миграцию.

Как сообщает телеканал Sky News, в Калифорнии разместили восемь разных 10-метровых плит. После утверждения варианта стены на границе возведут заграждение длиной около 3 тысяч метров.

В январе этого года Трамп подписал указ о возведении стены на границе США и Мексики. По мнению президента, она поможет в борьбе с незаконной иммиграцией и контрабандой наркотиков. Строительство заграждения было одним из самых громких предвыборных обещаний Трампа.

На возведение стены потратят более 20 миллиардов долларов. Ранее президент Трамп заявлял, что строительство частично оплатит мексиканское правительство. Власти Мексики это предложение отвергли. Трамп также не исключил, что на стене вдоль границы с Мексикой установят солнечные батареи, чтобы она "платила сама за себя".