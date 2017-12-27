Владелец РБК Григорий Берёзкин выкупил газету "Деловой Петербург"

Владелец группы компаний ЕСН, в которую входит РБК, Григорий Берёзкин купил газету "Деловой Петербург". Эту информацию предприниматель подтвердил медийному проекту The Bell. Сумма сделки не уточняется.

По данным одного из источников The Bell, Берёзкин выкупил все 100 процентов издания "Деловой Петербург". В газете уточнили, что смена владельца не приведет к изменениям в редакционной политике.

В октябре "Новая газета" писала, что "Деловой Петербург" может выкупить Евгений Пригожин, один из близких друзей президента России Владимира Путина.

Пригожина связывали с "Агентством интернет-исследований". Организация занималась публикациями в соцсетях для создания видимости массовой поддержки политики Кремля. В США так называемую "фабрику троллей" обвинили в причастности к вмешательству в выборы президента.