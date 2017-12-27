Бывший владелец "Меньшевика", открывший стрельбу, скрылся

Бывший владелец московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, открывший в среду стрельбу на территории предприятия, скрылся и объявлен в розыск. Об этом сообщает "Интерфакс".

Полицейские и сотрудники "Росгвардии" несколько часов искали Аверьянова. В городе объявлен план "Сирена", предусмотренный при поиске особо опасных преступников.

Ранее в среду официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Аверьянов неоднократно жаловался в прокуратуру и полицию на попытки рейдерского захвата фабрики. Чиновник отметил, что предпринимателю несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

Сам Аверьянов заявил в интервью Business.FM, что у него отобрали фабрику. Он добавил, что застреленный им человек якобы участвовал в рейдерском захвате.

Адвокат Ильи Аверьянова утверждает, что присутствовал на территории предприятия в момент начала стрельбы и заявил, что его подзащитный оборонялся.

Сообщения о стрельбе на территории, на которой находится кондитерская фабрика "Меньшевик", стали появляться в среду утром. Говорилось об одном погибшем, а также нескольких раненых и захвате заложников. В полиции подтвердили только информацию о гибели одного человека – предположительно, охранника.