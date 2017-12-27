В Израиле построили башню из конструктора ЛЕГО рекордной высоты

Жители Тель-Авива построили башню из элементов конструктора ЛЕГО рекордной высоты в 36 метров. Она состоит из более чем 500 000 штук. Таким образом они решили почтить юную жертву онкологического заболевания, который скончался в этом израильском городе. Разноцветная "Омер-Башня", названная в честь 8-летнего поклонника ЛЕГО Омера Саяга, была построена в среду с использованием кранов на площади Рабина после более чем двух недель строительных работ.

Представитель мэрии Тель-Авива сообщил, что "это была идея бывшего воспитателя детского сада, а строительные кирпичики пожертвованы жителями, компаниями, а некоторые приобретены за счет средств муниципалитета".

На месте не было представителя Книги рекордов Гиннесса, чтобы измерить "Омер-Башню", то есть Тель-Авив должен ждать подтверждения, что побил предыдущий рекорд в 35 метров, построенный в Милане в 2015 году.