Тиллерсон призвал Россию "снизить уровень насилия" на востоке Украины

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров согласились продолжить дипломатические усилия по решению ядерной программы Северной Кореи, подчеркнув, что ни Вашингтон, ни Москва не принимают КНДР как ядерную державу. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Главы дипломатических ведомств России и США обсудили по телефону во вторник рост насилия на востоке Украины. Тиллерсон попросил Россию "снизить уровень насилия" на востоке Украины, заявила Нойерт.

В ходе телефонного разговора обсуждался также кризис в Сирии, добавила она. По итогам разговора Госдепартамент распространил сообщение, в котором излагается содержание беседы.

В тексте сообщения Госдепартамента отмечается, что Лавров и Тиллерсон продолжат работу в направлении дипломатического решения безъядерного статуса Корейского полуострова. В отношении Сирии они обсудили важность поддержки Женевского процесса "для достижения мирного урегулирования сирийского конфликта, как это предусмотрено в Совместном заявлении президентов Трампа и Путина в Дананге, Вьетнам".

Подчеркнув озабоченность США ростом столкновений на востоке Украины, Госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Объединенный центр по координации и контролю и снизить уровень насилия.