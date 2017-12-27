В Петербурге произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в продуктовом магазине. По последним данным, пострадали 11 человек, десять из них госпитализированы.. Взрывное устройство, предположительно, находилось в камере хранения внутри магазина.

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На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Следственный комитет признал, что в магазине взорвалась самодельная бомба, начиненная поражающими элементами. Ее мощность оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Несмотря на это, взрыв в настоящее время квалифицирован не как теракт, а как "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". При этом следователи заявляют, что проверят все версии произошедшего.

В середине декабря ФСБ заявляла о задержании в Петербурге подозреваемых в подготовке терактов.