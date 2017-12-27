СМИ: В Сирии задержаны возможные организаторы терактов во Франции

На севере Сирии задержаны несколько подозреваемых в террористической деятельности на территории Франции. В том числе один человек, который был признан виновным в создании сети вербовки джихадистов во Франции. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. По данным французского новостного канала LCI, 17 декабря сирийская курдская милиция задержала троих человек. Эти французские граждане были арестованы в северной Сирии в районе Хасаке, недалеко от иракской границы, - сообщил источник.

Среди них Томас Барнуи, исламист, известный французским службам безопасности, который, как считается, отправился в Сирию в 2014 году, чтобы присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство". Барнуи был приговорен к пяти годам тюрьмы в 2006 году за создание сети по вербовке джихадистов в юго-западном регионе Тулузы и был близок к Мохаммеду Мера, боевику, который в 2012 году убил семь человек в этом районе, включая трех еврейских детей.

​Он также близок к братьям Фабьену и Жан-Мишелю Клэну, голоса которых были идентифицированы как голоса, объявлявшие сообщения, в которых принималась ответственность "Исламского государства" за теракт в Париже в 2015 году. Во время него погибло 130 человек.

Министерство внутренних дел Франции заявило, что не может ни отрицать, ни подтвердить аресты. Глава французского агентства внутренней разведки Лоран Нуньес в ноябре предупредил, что службы безопасности по-прежнему обеспокоены тем, что боевики могут продолжать планировать нападения во Франции из Сирии и Ирака, несмотря на потерю территории группировкой "Исламское государство".