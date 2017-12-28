Жителя Ямала, признавшегося в убийствах после пыток, оправдали

Жителя Ямала Радислава Анагуричи во вторник освободили в зале суда, когда девять из двенадцати присяжных признали его невиновным в убийстве двух человек. Год назад признание в этом преступлении Анагуричи подписал после жестоких пыток в полиции.

По словам сестры Анагуричи, признание из брата полицейские выбивали три дня, надев ему пакет на голову, а руки в наручниках привязав к батарее. Его били до потери сознания, обливали холодной водой и начинали пытать опять. В итоге Анагуричи взял на себя вину за убийства двух рыбаков, которые произошли в конце прошлого августа.

По словам родственников Анагуричи, полицейские незаконно задержали и пытали троих рыбаков, но первым не выдержал Радислав. При этом в его признании были явные нестыковки: якобы второму убитому выстрел был произведен в затылок, когда на самом деле пуля попала в переносицу. Кроме признания, доказательств у следствия не было: отпечатки пальцев полицейские не сняли, следы пороховых газов не взяли, а ружье, найденное в балке, участковый, как выяснилось, вообще протер влажной тряпкой. Судья сразу же исключил из дела признание обвиняемого, согласившись с фактами давления. Дело в итоге рассмотрел суд присяжных.

С оправдательным приговором обвинение не согласилось, заявив о намерении подать апелляцию. Семья Анагуричи также намерена заявить "на следователей, сфабриковавших дело, полицейских, выбивавших признания пытками, и свидетелей, давших ложные показания", пишет "МБХ.Медиа".