В Чите мэрия выселяет людей из барака на улицу

Мэрия Читы потребовала у 40 жильцов аварийного дома по улице Промышленная освободить квартиры к 27 декабря. Читинцы объявили в знак протеста голодовку, а также обратились к юристам и написали президенту России о том, что в новогодние праздники рискуют оказаться с детьми на улице.

Кроме предупреждения о выселении от администрации Читы, никаких документов о якобы незаконном проживании людей в указанном доме нет, сообщают юристы.​

Барак раньше принадлежал "Мелькомбинату", в нем жили два предыдущих поколения нынешних жильцов, у всех есть ордера на проживание, пишет портал zab.ru.

Непригодным для проживания дом признали пять лет назад. С тех пор его жители стоят в очереди по программе переселения из аварийного жилья, но властям некуда их переселять. Пресс-служба мэрии отсутствие альтернативных квартир объясняет тем, что "в реестре этого дома нет", поскольку здание признано аварийным в апреле 2014 года, а в федеральную программу вошли только дома, официально признанные ветхими до 2012 года.

Юрист Светлана Григорьева сообщает, что мэрия предлагала жителям спорного барака "маневренное жилье", в котором у людей не будет ни прописки, ни права собственности. Сами жильцы просят переселить их в общежитие возле барака.​