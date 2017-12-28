Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге терактом. В камере хранения супермаркета 27 декабря сработала самодельная бомба небольшой мощности с поражающими элементами. По последним данным, в результате взрыва пострадали 13 человек.

Ранее следователи квалифицировали произошедшее не как теракт, а как "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". При этом спецслужбы заявили, что проверят все версии. Информации о подозреваемых в причастности к преступлению до сих пор нет.

В больницах остаются восемь пострадавших, пятеро из них в состоянии средней тяжести.