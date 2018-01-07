Старые сказки для новых детей

Почему Красная Шапочка не узнала волка и зачем нужно пугать детей, рассказывают психолог, сказкотерапевт Людмила Баранкова, театральный режиссер Алексей Смирнов, ведущий библиограф отдела детской книги и детских программ ВГБИЛ Мария Пономаренко и актриса театра "Снарк" Анна Куненкова.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 7 января, в пять часов вечера.