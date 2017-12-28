В Саратове общество больных диабетом хотят признать "иноагентом"

В Саратове подано заявление в суд о признании региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, иностранным агентом. Об этом рассказала член правления организации Екатерина Рогаткина. В отношении организации и самой Рогаткиной составлены протоколы и возбуждены дела "за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента".

Поводом для этого стала жалоба студента-медика Никиты Смирнова, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал где-то в интернете, что саратовская организации инвалидов, больных диабетом существует на деньги иностранных компаний, пишет "Новая газета". 28 декабря стало известно, что Смирнов отозвал жалобу. Прокуратура сообщит свое решение в пятницу.

Заключение по поводу работы организации готовил доктор исторических наук Иван Коновалов. Он заявил, что за три года НКО получила более 645 тысяч рублей от филиалов иностранных фармацевтических компаний. Он также упомянул статьи в саратовских СМИ, в которых говорится о проблемах диабетиков. Исходя из этого, эксперт саратовской прокуратуры утверждает, что ассоциация "передает информацию зарубежным партнерам о так называемых "болевых точках" региона, особенно в сфере оказания медицинской помощи населению, которая может использоваться для инспирирования протестных настроений в обществе".

Диабетическую ассоциацию в Саратове создали в конце 1980-х годов врачи медицинского университета. По словам Екатерины Рогаткиной, в организации помогают больным получить необходимые лекарства и решают другие правовые вопросы. Ассоциация не сможет нанять адвокатов и заплатить штраф (до полумиллиона рублей) в случае признания ее иностранным агентом, отметила Рогаткина, которой грозит штраф в 300 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 15 января.

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года. По нему иностранным агентом можно объявить любую некоммерческую организацию, которая получает деньги из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Сейчас в реестре Минюста 85 иностранных агентов.