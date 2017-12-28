Полицейского уволили после того, как муж отрубил жене кисти рук

В Серпухове уволили участкового, который игнорировал жалобы местной жительницы Маргариты Шейкиной на угрозы мужа – в результате он вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. Об этом сообщается на сайте МВД Московской области. Из органов внутренних дел также уволен непосредственный начальник участкового, руководители и должностные лица серпуховской полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении.

11 декабря 26-летний Дмитрий Грачев, подозревавший жену в изменах, вывез ее в лес и топором отрубил сначала пальцы, а затем кисти рук. Затем Грачев отвез жену в районную больницу. Кисть левой руки позже нашли в лесу и восстановили.

Мать пострадавшей рассказала, что за месяц до происшествия ее дочь писала заявление в полицию в связи с угрозами мужа, однако полицейские отреагировали только спустя 18 дней, проведя с ним профилактическую беседу.

Дмитрий Грачев арестован, возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.