Во дворе Белого дома в Вашингтоне спилили 200-летнюю магнолию

Во дворе Белого дома спилили 200-летнюю магнолию. Старейшее дерево на лужайке перед зданием администрации американского президента распорядилась спилить первая леди США Мелания Трамп.

Жена Дональда Трампа сообщила, что приняла такое решение, поговорив со специалистами и изучив исторические документы. До недавнего времени ветхое дерево поддерживала специальная конструкция, но сейчас появилась опасность, что искусственная поддержка не выдержит. Мелания Трамп поручила взять от старого дерева отросток, чтобы высадить его на прежнем месте.

Знаменитая магнолия запечатлена на многих видах Белого дома, рядом с ней часто проходили традиционные мероприятия и фотосессии. Некоторое время это дерево даже изображали на двадцатидолларовых банкнотах.

Магнолию перед Белым домом посадил седьмой президент США Эндрю Джексон. Согласно легенде, отросток был привезён с фермы президента в Теннесси и высажен в память о его жене.