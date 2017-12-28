ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу в поддержку Владимира Путина на выборах президента 2018 года. Ему разрешили открыть специальный избирательный счет и начать предвыборную агитацию.

Путин подал документы в ЦИК накануне. Днём ранее состоялось его официальное выдвижение в качестве кандидата. Сам Путин на мероприятии не присутствовал из-за "напряженного графика".

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с конца 1999 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.

Президентские выборы в России назначены на 18 марта 2018 года. Помимо Путина в них, в частности, намерены участвовать телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, директор предприятия "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.

Алексей Навальный также подал документы для участия в выборах, но ЦИК ответила отказом, сославшись на судимость оппозиционера. После этого Навальный призвал бойкотировать выборы и анонсировал общероссийскую акцию протеста.