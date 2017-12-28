Оппозиционер Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Главу предвыборного штаба Алексея Навального признали виновным по делу о нарушении порядка организации митинга в Нижнем Новгороде, который состоялся 29 сентября.

Сам Волков участия в акции не принимал – полиция задержала его утром в день митинга. Сторонники оппозиционера настаивают, что митинг в Нижнем Новгороде был согласован.

3 октября суд в Нижнем Новгороде отправил Волкова под арест на 20 суток. Оппозиционера отпустили 5 октября после того, как дело направили на пересмотр​.