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Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста

Леонид Волков

Оппозиционер Леонид Волков вышел на свободу после 30 суток административного ареста. Главу предвыборного штаба Алексея Навального признали виновным по делу о нарушении порядка организации митинга в Нижнем Новгороде, который состоялся 29 сентября.

Сам Волков участия в акции не принимал – полиция задержала его утром в день митинга. Сторонники оппозиционера настаивают, что митинг в Нижнем Новгороде был согласован.

3 октября суд в Нижнем Новгороде отправил Волкова под арест на 20 суток. Оппозиционера отпустили 5 октября после того, как дело направили на пересмотр​.

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