Мосгорсуд оставил в силе 40 часов обязательных работ для Алехиной

Московский городской суд оставил в силе решение по административному делу участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Ее ранее приговорили к 40 часам обязательных работ по обвинению в участии в несанкционированной акции.

Алехина была задержана 20 декабря у здания ФСБ в Москве за плакат "С днем рождения, палачи". Акция была посвящена Дню работника госбезопасности. Вместе с Алехиной задержали фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева. Золотова позднее отпустили. Участница Pussy Riot вину не признала.