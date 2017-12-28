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Мосгорсуд оставил в силе 40 часов обязательных работ для Алехиной

Мария Алехина

Московский городской суд оставил в силе решение по административному делу участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Ее ранее приговорили к 40 часам обязательных работ по обвинению в участии в несанкционированной акции.

Мария Алёхина на акции у здания ФСБ 20 декабря 2017 года
Мария Алёхина на акции у здания ФСБ 20 декабря 2017 года

Алехина была задержана 20 декабря у здания ФСБ в Москве за плакат "С днем рождения, палачи". Акция была посвящена Дню работника госбезопасности. Вместе с Алехиной задержали фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева. Золотова позднее отпустили. Участница Pussy Riot вину не признала.

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