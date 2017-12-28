Навальный обжаловал в Верховном суде отказ ЦИК допустить его к выборам

Оппозиционер Алексей Навальный обжаловал в Верховном суде решение Центральной избирательной комиссии о недопуске к выборам президента 2018 года. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Рассмотрение иска пройдет 30 декабря.

25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После этого в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.

Президентские выборы в России назначены на 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них заявили также телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.