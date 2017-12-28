В Тегеране не будут арестовывать женщин за нарушение дресс-кода

Полиция в столице Ирана Тегеране больше не будет арестовывать женщин за то, что они не соблюдают исламский дресс-код и вместо этого будут отправлять их на занятия в консультационные центры. Газета "Тегеран таймс" 28 декабря процитировала бригадного генерала Хоссейна Рахими, который заявил, что те, кто не соблюдает исламский дресс-код, больше не будет помещаться под стражу, и против них не будут возбуждаться судебные дела".

Иранское информационное агентство "Тасним" сообщило, что вместо этого нарушители будут посещать занятия, проводимые полицейскими. Правонарушители, которые будут повторять нарушения, по его словам, могут столкнуться с судебными исками. Информационное агентство сообщило, что дресс-код будет сохранен за пределами Тегерана.

Рахими заявил, что в Тегеранском регионе существует более 100 консультационных центров для выполнения требований, связанных с дресс-кодом. Начиная с революции 1979 года, в Иране установлены консервативные правила ношения одежды. Согласно этим правилам, женщины в Иране должны покрывать волосы и носить длинные, свободные одежды.