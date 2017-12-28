Суд оштрафовал Илью Яшина на 30 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей оппозиционера Илью Яшина по обвинению в нарушении правил проведения массовых мероприятий. Яшин - глава совета депутатов Красносельского района Москвы - был одним из организаторов так называемого "Дня свободных выборов" в Лермонтовском сквере Москвы.

Ранее полиция задержала Яшина. Его доставили в ОВД Красносельский. Яшин возглавляет совет депутатов этого района. Соратники политика сообщили, что его оставляют в отделении полиции до суда.

24 декабря Яшин организовал акцию "День свободных выборов". Акция была запланирована как районный праздник, однако мэрия, а вслед за ней прокуратура и Мосгорсуд объявили ее незаконной. Полиция обещала пресечь ее проведение. В итоге мероприятие прошло без задержаний. Сам Яшин связал свое задержание именно с этой акцией.