В Краснодаре жестоко избили лидера "Эковахты" Андрея Рудомаху

В Краснодаре в четверг вечером неизвестные напали на активистов общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу". Ее координатор Андрей Рудомаха жестоко избит. Об этом сообщили в фейсбуке его знакомые, в частности лидер местного движения в защиту прав избирателей "Голос" Давид Канкия.

Как следует из сообщений, на экологов напали, когда они возвращались после инспекции Черноморского побережья в Краснодарском крае. Трое неизвестных распылили перцовый газ в активистов, а Рудомаху избили. Он госпитализирован. Как рассказал Интерфаксу заместитель координатора "Эковахты" Дмитрий Шевченко, Рудомаха, по предварительным данным, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и перелом носа. Эколога Виктора Чирикова ударили в живот.



Из автомобиля активистов украли рюкзаки с аппаратурой, документами, компьютерами, фото- и видеокамерами. Нападавшие были в балаклавах, опознать их будет невозможно, добавил Шевченко.

Официальной информации по факту нападения от пресс-службы Управления МВД по Краснодарскому краю пока нет.

В апреле сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в дом Шевченко, где хранились документы организации. В сентябре 2016 года Министерство юстиции России включило "Экологическую вахту по Северному Кавказу" в реестр НКО – иностранных агентов. Политической деятельностью ведомство посчитало участие членов "Эковахты" в публичных мероприятиях, посвященных защите экологических прав граждан при застройке в городах зеленых зон.

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" – российская некоммерческая организация, занимающаяся охраной окружающей среды региона с 1997 года. Она объединяет активистов Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.