Жители поселка в Приамурье жалуются на отсутствие гробов

Жители амурского поселка Юбилейный, расположенного в более чем ста километрах от районного центра, рассказали на встрече с представителям администрации Зейского района, что в поселке "нет гробов". Старики переживают, что соседи не смогут достойно похоронить их, пишет газета "Зейский вестник".

Местные жители рассказали, что в аптеках почти нет лекарств, скорая долго едет из соседнего города, при этом устойчивой связи и выхода в интернет у сельчан тоже нет. Автомобиль скорой помощи в Юбилейном давно сломался, в экстренной ситуации ближайшая машина с медиками едет из соседнего Алгача. Автомобили местной администрации и пожарной службы также не функционируют.

Чиновники Зейского района на встрече заявили, что решить проблемы не смогут. Единственное, чем они пообещали помочь – устранить засор в трубах отопления, из-за которого температура в местной амбулатории и детсаду не поднимается выше +17 градусов.