Бывший знаменитый футболист избран президентом Либерии

Знаменитый в прошлом футболист Джордж Веа избран президентом Либерии.

Во втором туре выборов президента западноафриканской страны за него отдали голоса более 60 процентов избирателей. Это первые демократические выборы в Либерии за много десятилетий.

Джордж Веа в 90-е и начале 2000-х годов играл в европейских клубах, был обладателем "Золотого мяча" и признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА. После завершения карьеры он занялся политикой.

Бывший клуб Веа "Пари Сен-Жермен" поздравил его в Твиттере:

На должность вице-президента в "тандеме" с Веа избрана Джуэл Говард-Тейлор - бывшая жена бывшего диктатора Либерии Чарльза Тейлора, отбывающего сейчас 50-летний срок заключения в британской тюрьме.